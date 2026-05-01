Cпецпосланники Трампа по Украине отложили визит в Киев

В США отложили визит на Украину из-за отсутствия прогресса в переговорах

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили поездку на Украину из-за отсутствия прогресса в переговорах. Об этом пишет Telegram-канал Kyiv Independent.

В публикации говорится, что поездка рассматривалась в качестве возможного шага к восстановлению трехсторонних переговоров по украинскому кризису, но затем внимание США переключилось на конфликт с Ираном.

Среди вероятных причин приводятся сложности с логистикой при поездке в страну из-за закрытого воздушного пространства.

До этого постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что западные страны сменили риторику, перестав говорить о мирных переговорах и дипломатии по Украине.

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в Азербайджане переговоры о мире между Украиной и Россией при участии США. 24 апреля спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал, что страна получила сигналы от США о готовности американской делегации приехать в Киев. Также Тихий отметил, что Киев рассматривает ближайшие месяцы как «окно возможностей» для прекращения огня и заключения мира.

Ранее в Европарламенте назвали «наивным» подход США к переговорам по Украине.