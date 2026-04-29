Глава Пентагона рассказал о вере Трампа в мирную сделку по Украине

Глава Пентагона Хегсет: Трамп верит в сделку между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп продолжает верить в достижение «мирной сделки» по Украине. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей конгресса США. Видео его выступления опубликовал Telegram-канал Clash Report.

«В конечном счете, президент Трамп верит в достижение сделки между Россией и Украиной», — отметил Хегсет.

Глава Пентагона также раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена за то, что он «без какой-либо ответственности» передал Украине американское оружие «на сотни миллиардов долларов».

«Мы не упустили из виду, что Джо Байден, не неся никакой ответственности, передал Украине оружие на сотни миллиардов долларов — результат, которого никогда бы не было, если бы президентом был Трамп», — отметил он.

Хегсет также добавил, что он «ценит» то, что Европа теперь платит за оружие, которое предоставляют американцы.

1 апреля издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине, чтобы оказать давление на европейских союзников. 16 апреля американский президент выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

29 апреля издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации написало, что американские чиновники уже не помнят, когда в Белом доме в последний раз поднималась тема Украины.

Ранее в Совфеде заявили, что не стоит ждать скорого возобновления переговоров по Украине.