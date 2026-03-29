Зеленский рассказал, что абсолютно уверен в помощи России Ирану

Abdul Saboor/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил 100%-ю уверенность в том, что Россия делится с Ираном разведывательной информацией, которая помогает Тегерану наносить удары по американским войскам на Ближнем Востоке. Такое заявление Зеленский сделал в интервью NBC News.

«Я думаю, что России выгодно помогать иранцам. И я не верю — я знаю, что они делятся информацией. Помогают ли они иранцам? Конечно. На сколько процентов? На 100%», — отметил он.

Также Зеленский сказал, что российские спутники якобы делали снимки авиабазы принца Султана в Саудовской Аравии, по которой 26 марта Иран нанес удар, ранивший 12 американских военных. Зеленский подчеркнул, что фотосъемка якобы свидетельствует о планировании нападения.

«Мы знаем, что если они делают снимки один раз, то готовятся. Если они делают снимки во второй раз, это как симуляция. Третий раз означает, что через один-два дня они нанесут удар», — рассказал Зеленский.

При этом NBC News отметил, что никаких доказательств наличия российских спутниковых снимков так и не было предоставлено, также не уточнялось, как Киев о них узнал.

7 марта СМИ сообщили, что Россия якобы делится с Ираном разведданными о местонахождении войск США, но не занимается при этом координацией атак. Телеканал CNN также отмечал, что Москва якобы дает Тегерану «тактические советы» по поводу применения дронов. 17 марта газета Wall Street Journal также писала, что Россия могла бы расширить обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество с Ираном. Затем газета The Financial Times писала, что Россия якобы готовит отправку Ирану дронов, медикаментов и продовольствия.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не передает Ирану разведданные.

Ранее Зеленский раскрыл негативное последствие войны в Иране для Украины.

 
