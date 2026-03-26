СМИ узнали о «секретных переговорах» России и Ирана по БПЛА

FT: Россия готовит отправку дронов, продовольствия и лекарств в Иран
Россия якобы готовится начать отправлять Ирану дроны, медикаменты и продовольствие, чтобы поддержать Исламскую Республику в войне против США и Израиля, утверждает The Financial Times (FT).

По данным западной разведки, вскоре после начала военных действий на Ближнем Востоке Москва и Тегеран провели секретные переговоры о поставках беспилотников.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. Иран в ответ атакует Израиль и американские авиабазы на Ближнем Востоке ракетами и беспилотниками.

В середине марта президент США выразил мнение, что Россия, скорее всего, «немного помогает» Ирану. Однако политик назвал эту поддержку незначительной. По словам главы государства, российская сторона, вероятно, тоже полагает, что США поддерживают Украину.

Ранее Вашингтон пообещал «обрушить ад», после того как Тегеран посмеялся над президентом США.

 
«Моя бирочка»: безобидные танцы или почти инцест? Что скрывается за новым трендом в соцсетях
