Лавров опроверг передачу Россией Ирану разведданных

Лавров отверг, что РФ передает Ирану разведданные в конфликте с США и Израилем

Россия не передает Ирану разведывательную информацию в его конфликте с США и Израилем. Об этом в интервью телекомпании France Télévisions заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия поставляла в Исламскую Республику «определенные виды продукции военного назначения», но российская сторона не может согласиться с обвинениями в том, что она помогает Ирану разведданными.

Также министр отметил, что координаты американских военных баз в странах Персидского залива знают все в регионе. Он подчеркнул, что это является открытой информацией.

«У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», — добавил Лавров.

18 марта газета Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Россия якобы могла расширить обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя ему спутниковые снимки и новые технологии в области БПЛА.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в России назвали преимущества, которые дает конфликт США с Ираном.