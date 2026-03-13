В США рассказали о новой помощи России Ирану

Россия якобы дает Ирану «тактические советы» по использованию беспилотников в ходе войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Источник сообщил CNN, что Россия помогает Ирану с тактикой применения беспилотников, пока Тегеран наносит удары по целям в США и странах Персидского залива. Эти конкретные тактические рекомендации свидетельствуют о новом уровне поддержки со стороны Кремля», — отмечает телеканал.

До этого CNN также сообщал, что, по данным западной разведки, Россия якобы помогает Ирану использовать «передовые методы» применения беспилотников типа «шахед», которые задействованы в конфликте на Украине. При этом представитель ведомства отказался уточнить, какие именно советы Россия дает Ирану.

Американские СМИ писали, что Россия якобы передает Ирану данные о местонахождении войск США. При этом утверждалось, что Россия не занимается координацией атак. Президент США Дональд Трамп назвал глупым вопрос о передаче Россией разведданных Ирану, а глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что у него не вызывает беспокойства эта информация.

Также спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что попросил власти РФ не делиться с Тегераном «информацией о целях» и не предоставлять ему другую помощь.

Ранее Россия отправила Ирану партию гумпомощи.