Глава Минфина США объяснил вывод части российской нефти из-под санкций

Временное разрешение на покупку находящейся в море российской нефти – это «краткосрочная и узкоспециализированная мера», которая не принесет «существенной выгоды» правительству России. Об этом с соцсети X написал министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

По его словам, США вывели часть российской нефти из-под санкций «для расширения глобального охвата существующих поставок».

«Эта узкоспециализированная, краткосрочная мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству, которое получает большую часть своих доходов от энергоносителей за счет налогов, взимаемых в пункте добычи», — написал Бессент.

Он также подчеркнул, что временное повышение цен на нефть — это «краткосрочное и временное явление», которое «в долгосрочной перспективе» принесет «огромную пользу» экономике США.

До этого США сообщили, что временно вывели из-под санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда по состоянию на 12 марта. Лицензия будет действовать до 11 апреля. Для новых поставок сохраняются ограничения. Также они остаются для любых операций, связанных с Ираном, его правительством или товарами и услугами иранского происхождения.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что снятие ограничений США затронет 100 млн баррелей российской нефти, находящейся в транзите.

5 марта США также временно позволили Индии покупать российскую нефть, которая находится в танкерах в море. Это было сделано для снижения давления на мировом нефтяном рынке. Затем 6 марта Бессент отметил, что США могут пойти на дальнейшее смягчение санкций против российской нефти на фоне дефицита на мировом рынке. При этом он подчеркнул, что данное Индии разрешение не принесет «значительной выгоды» Москве.

