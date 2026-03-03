Bloomberg назвал Путина «безусловным победителем» войны на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин является «безусловным победителем» войны США и Израиля с Ираном. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Конфликт с Ираном может пойти на пользу России, истощив американские ракетные хранилища, повысив мировые цены на нефть и потенциально оживив рынок подсанкционных российских энергоносителей, пишет обозреватель агентства Марк Чемпион.

В его статье отмечается, что американские военно-морские суда ведут обстрел Ирана ракетами «Томагавк», пытаясь уничтожить пусковые установки и заводы, от которых зависит способность Тегерана наносить ответные удары. Ранее Украина запрашивала поставку этих ракет из США.

«Но темпы стрельбы США в Персидском заливе делают такие поставки в Киев все менее вероятными с каждым часом», — заявил Чемпион.

Уасание надежд Украины на ракеты «Томагавк» является показателем того, что Россия уже явно извлекает выгоду из решения президента Дональда Трампа начать войну с Ираном, и эта выгода будет расти по мере продолжения конфликта, считает Bloomberg.

«Трампу и его советникам по вопросам безопасности следует как можно скорее начать взвешивать, что еще можно выиграть от затяжной войны с уже ослабленным иранским противником, и сопоставлять это с истощением возможностей, которые могут понадобиться США для сдерживания гораздо более опасных потенциальных угроз как со стороны Москвы, так и со стороны Пекина», — заключил обозреватель агентства.

Ранее Путин пообещал передать Ирану опасения арабских государств.