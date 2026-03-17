Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

ЕС призвали не позволить России получить выгоду от войны в Иране

Глава МИД Эстонии Цахкна: Россия и Иран находятся на одной стороне в конфликте
Hannes P Albert/Global Look Press

Россия и Иран в идущем конфликте на Ближнем Востоке «находятся на одной стороне», и Евросоюз не должен позволить Москве извлечь выгоду из этой войны. Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, сообщения о военном сотрудничестве России и Ирана, об обмене разведывательной информацией между Москвой и Тегераном, о помощи в использовании беспилотников делает «все более очевидным» то, что страны «находятся на одной стороне».

При этом министр подчеркнул, что «борьба против иранского режима не должна привести к укреплению его ключевого союзника», которым является Россия.

«Мы не должны позволить Кремлю извлечь выгоду из этого кризиса. Рост мировых цен на нефть может принести России миллиарды дополнительных налоговых поступлений к концу марта. Эти деньги Кремль использует для продолжения агрессии против Украины и подготовки для долгосрочной конфронтации с Западом», — считает Цахкна.

Поэтому он призвал продолжить санкционное давление на Россию и дополнительно ограничить импорт российских энергоносителей в ЕС. Также он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны ЕС «должна оставаться сильной».

«Блокировать ключевые решения ЕС по Украине и санкциям из-за сохраняющейся зависимости от российских энергоносителей — безответственно. Ради безопасности Европы мы должны положить конец этой зависимости и диверсифицировать цепочки поставок, а не искать способы продолжать импортировать российские энергоносители», — написал он.

13 марта временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры по состоянию на 12 марта. Министр финансов США Скотт Бессент назвал разрешение краткосрочной и «узкоспециализированной» мерой, которая не принесет России значительной выгоды. Также президент США Дональд Трамп заверил, что санкции против российской нефти будут восстановлены, когда ситуация с ценами на мировом энергетическом рынке стабилизируется.

В марте американские СМИ писали, что Россия якобы передает Ирану информацию о местонахождении военных США, но не занимается координацией атак. Затем телеканал CNN сообщал, что Россия якобы дает Ирану «тактические советы» по использованию беспилотников в ходе войны на Ближнем Востоке.

Ранее в США спрогнозировали дальнейшее смягчение санкций против России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!