ЕС призвали не позволить России получить выгоду от войны в Иране

Глава МИД Эстонии Цахкна: Россия и Иран находятся на одной стороне в конфликте

Россия и Иран в идущем конфликте на Ближнем Востоке «находятся на одной стороне», и Евросоюз не должен позволить Москве извлечь выгоду из этой войны. Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, сообщения о военном сотрудничестве России и Ирана, об обмене разведывательной информацией между Москвой и Тегераном, о помощи в использовании беспилотников делает «все более очевидным» то, что страны «находятся на одной стороне».

При этом министр подчеркнул, что «борьба против иранского режима не должна привести к укреплению его ключевого союзника», которым является Россия.

«Мы не должны позволить Кремлю извлечь выгоду из этого кризиса. Рост мировых цен на нефть может принести России миллиарды дополнительных налоговых поступлений к концу марта. Эти деньги Кремль использует для продолжения агрессии против Украины и подготовки для долгосрочной конфронтации с Западом», — считает Цахкна.

Поэтому он призвал продолжить санкционное давление на Россию и дополнительно ограничить импорт российских энергоносителей в ЕС. Также он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны ЕС «должна оставаться сильной».

«Блокировать ключевые решения ЕС по Украине и санкциям из-за сохраняющейся зависимости от российских энергоносителей — безответственно. Ради безопасности Европы мы должны положить конец этой зависимости и диверсифицировать цепочки поставок, а не искать способы продолжать импортировать российские энергоносители», — написал он.

13 марта временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры по состоянию на 12 марта. Министр финансов США Скотт Бессент назвал разрешение краткосрочной и «узкоспециализированной» мерой, которая не принесет России значительной выгоды. Также президент США Дональд Трамп заверил, что санкции против российской нефти будут восстановлены, когда ситуация с ценами на мировом энергетическом рынке стабилизируется.

В марте американские СМИ писали, что Россия якобы передает Ирану информацию о местонахождении военных США, но не занимается координацией атак. Затем телеканал CNN сообщал, что Россия якобы дает Ирану «тактические советы» по использованию беспилотников в ходе войны на Ближнем Востоке.



