Орбан не намерен отменять публичные мероприятия в Венгрии на фоне угроз Киева

В Венгрии не будут отменять публичные мероприятия из-за угроз со стороны Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан серьезно относится к угрозам со стороны Киева, но не будет из-за этого отменять или урезать свои публичные мероприятия. Об этом заявил журналистам глава канцелярии премьера Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

«Эти угрозы стоит воспринимать серьезно, потому что они исходят не только от бывшего депутата и бывшего сотрудника спецслужб, но и от президента Украины, который не знаком с нормами европейской цивилизации», — сказал Гуйяш.

Он добавил, что службы страны, которые отвечают «за безопасность премьер-министра, примут соответствующие меры для его защиты».

11 марта Орбан сообщил об угрозах украинцев его семье — маме, детям и внукам.

В этот же день с угрозой в адрес венгерского премьер-министра выступил экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко. Он заявил, что СБУ знают не только, где живет Орбан, но и где он ночует, гуляет, пьет пиво и вино и с кем встречается. Омельченко призвал венгерского политика «подумать о своих пятерых детях и шести внуках». Он объяснил, что его угрозы связаны с якобы антиукраинской позицией Орбана.

До этого президент Украины Владимир Зеленский начал открыто угрожать премьер Венгрии. Он пообещал дать его адрес украинским военным, если венгерский политик продолжит блокировать транш ЕС для ВСУ в размере €90 млрд.

В конце февраля Виктор Орбан заявил, что Венгрия продолжит блокировать выделение военного кредита ЕС Украине в размере €90 млрд, пока Киев препятствует транзиту российской нефти через трубопровод «Дружба».

Ранее Орбан позвонил матери, чтобы успокоить ее после поступивших из Киева угроз.