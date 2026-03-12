Размер шрифта
Зеленский призвал ЕС разработать план обхода вето Венгрии

Зеленский: Европе нужен план «Б» для выдачи кредита Украине
Annegret Hilse/Reuters

Евросоюз должен разработать план «Б» для выдачи кредита Украине на €90 млрд и придумать, как обойти вето Венгрии на предоставление займа. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Politico.

Зеленский заявил, что Венгрия занимается «шантажом», поэтому Европе и Украине нужен план «Б».

«Нам и Европе всем нужен этот план «Б». Наши европейские партнеры и настоящие друзья знают, что мы защищаем не только украинские ценности, но и свободу всей Европы», —заявил Зеленский.

На вопрос об угрозах премьер-министру Венгрии Виктору Орбану Зеленский заявил, что «дипломатическое молчание» не очень полезно в общении с ним. Также украинский лидер обвинил Орбана в том, что он является «стратегическим партнером», «другом» и «союзником» президента России Владимира Путина.

«Он стоит на стороне российского лидера. Он делает то же самое, блокирует все для Украины. Только одного он сегодня не делает — он не атакует нашу территорию ракетами или беспилотниками и не посылает своих солдат. <…> Он распространяет те же самые нарративы, что и Россия. Он лично занимается этим», — подчеркнул Зеленский.

Недавно Politico написало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии намерен выдать Украине деньги в формате двухсторонних кредитов, не требующих согласия всех членов союза. А именно ЕС планирует предоставить Киеву €30 млрд, сообщило СМИ. Также еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС так или иначе предоставит Украине кредит на €90 млрд, несмотря на вето Будапешта.

Кредит на €90 млрд на 2026–2027 годы для Украины ЕС утвердил еще в декабре 2025 года. В союзе решили, что он будет обеспечен средствами альянса, а не замороженными российскими активами.

В феврале Венгрия наложила вето как на кредит, так и на 20-й пакет санкций против России после того, как Киев остановил транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что Братислава готова вместе с Венгрией заблокировать кредит, если Украина не восстановит транзит газа по нефтепроводу «Дружба».

Ранее в Европе назвали Фицо менее серьезным препятствием для кредита Украине.

 
