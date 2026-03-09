Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Зеленский рассказал, когда могут продолжиться переговоры по Украине

Зеленский: думаю, переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе
Thomas Peter/Reuters

Переговоры по урегулированию украинского кризиса могут продолжиться на неделе с 9 по 15 марта, если стороны «всерьез намерены» их продолжать. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский газете The New York Times.

«Думаю, это произойдет на следующей неделе, если мы всерьез намерены продолжить эти переговоры», — сказал Зеленский в пятницу, 6 марта, во время визита на подконтрольные Украине территории Донбасса.

Он также отметил, что переговоры должны были состояться 6 марта в ОАЭ. Зеленский подчеркнул, что американцы предложили альтернативные варианты, которые предусматривали участие в переговорах только России и Украины. Однако Зеленский отметил, что хотел бы дождаться проведения трехсторонней встречи.

4 марта Зеленский заявил о том, что из-за войны США и Израиля против Ирана переговоры по урегулированию украинского кризиса встали на паузу. До этого Зеленский говорил, что следующий раунд переговоров может состояться в период с 5 по 8 марта.

7 марта «Украинская правда» сообщила, что следующий раунд переговоров может пройти на неделе с 9 по 15 марта.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия принимает во внимание все аспекты в контексте переговоров по Украине и сохраняет открытость к переговорному процессу. А специальный посланник главы Белого дома Стив Уиткофф заявил, что США работают над соглашением по завершению конфликта на Украине и ожидают прогресса по нему в ближайшие дни.

Ранее Трамп назвал Зеленского «препятствием» миру на Украине.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!