Зеленский заявил, что Трамп не услышал его предупреждения о начале мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что расстроен тем, что президент США Дональд Трамп не услышал его сообщения о третьей мировой войне. Об этом украинский лидер заявил в интервью журналисту Кейлину Робертсону, которое опубликовано на YouTube-канале публициста.

«Я сказал, что будет третья мировая война. Президент [Трамп] меня не услышал. Его люди, может, услышали, но я не уверен, что они могут оценить», — сказал политик.

В ходе того же интервью Зеленский заявил, что мир не готов к третьей мировой войне.

До этого политолог Георгий Бовт писал, что Трамп может надавить на Зеленского и подтолкнуть его к завершению конфликта, если президент России Владимир Путин вдруг поможет закончить войну в Иране. Политолог отметил, что хозяину Белого дома нужно завершить военную операцию на Ближнем Востоке и при этом сохранить лицо, российский лидер мог бы оказать ему в этом содействие.

Ранее в Иране заявили, что США применяют заготовленные для третьей мировой вооружения.