Зеленский высказался о новом раунде переговоров по Украине

Зеленский: новый раунд переговоров по Украине перенесли по инициативе США

Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта был перенесен по инициативе США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает телеканал «Мы — Украина».

«Мы готовы были ехать в Турцию, перенесла эту встречу именно американская сторона. Сказали: «Давайте на следующей неделе», — заявил политик.

10 марта спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине, вероятно, состоятся на следующей неделе.

Накануне Зеленский говорил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса могут продолжиться на неделе с 9 по 15 марта, если стороны «всерьез намерены» их продолжать.

28 февраля Bloomberg сообщил, что Россия может прекратить участие в переговорах, если Киев не согласится на вывод своих войск с территории Донбасса. По данным агентства, Москва считает диалог несодержательным без этой уступки. Киев неоднократно отвергал возможность вывода ВСУ.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и Россия приблизились к «началу конца» конфликта.