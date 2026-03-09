Украина отправила дроны и экспертов для защиты баз США

Зеленский: Украина отправила БПЛА и экспертов для защиты баз США в Иордании

Украина направила беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании. Об этом рассказал газете The New York Times президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, США обратились к Киеву за помощью 5 марта, и украинские специалисты вылетели на следующий день.

«Мы отреагировали незамедлительно. Я сказал: да, конечно, мы отправим наших специалистов», — отметил Зеленский.

5 марта Зеленский заявил, что Киев может отправить США средства для борьбы с БПЛА и своих специалистов. Он подчеркнул, что Киев готов помочь в защите военных баз США от иранских беспилотников. Затем газета The Financial Times написала, что Пентагон и как минимум одна страна Персидского залива ведут переговоры с руководством Украины о закупке перехватчиков, которые смогут отражать удары иранских дронов.

8 марта Зеленский рассказал, что украинские эксперты появятся на Ближнем Востоке «на следующей неделе». А до этого издание Politico сообщило о том, что США попросили Украину предоставить технологии для противодействия иранским дронам. Также журналисты Politico отметили, что атака США на Иран дала Зеленскому «незначительные краткосрочные рычаги давления» на американского президента Дональда Трампа.

Ранее французский политик заявил, что Зеленский отчаянно пытается влезть в конфликт в Иране.