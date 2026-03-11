Зеленский рассказал, готов ли мир к третьей мировой войне

Мир не готов к третьей мировой войне. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью YouTube-каналу ирландского журналиста Кейлина Робертсона.

Зеленский подчеркнул, что сейчас мир сталкивается с самым большим риском третьей мировой войны за последние годы, и «мир не готов» к такому конфликту, считает он.

«С технической стороны Европа недостаточно готова, только некоторые страны. Да, они на пути. Немцы действуют очень быстро, но этого недостаточно, чтобы подготовиться к таким вызовам. Северные страны очень технологичные. Я имею в виду Северную Европу, они готовы», — заявил Зеленский.

По его словам, нужно разделять войну с «ракетами и дронами» от наземных войн, опыт которой есть не у всех стран.

«Поэтому я считаю, что мир не готов к мировой войне, потому что мировая война — это не только дроны и ракеты. Это будет конфликт с наземными силами, с наземными наступательными шагами и глобальным количеством потерь», — отметил он.

В феврале Зеленский заявил, что он «давно верит» в то, что президент России Владимир Путин якобы начал третью мировую войну.

В марте зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что третья мировая война может начаться в любой момент, если президент США Дональд Трамп не изменит свои действия. Он подчеркнул, что «триггером может быть любое событие».

Ранее в Иране заявили, что США применяют заготовленные для третьей мировой вооружения.