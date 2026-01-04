Боррель назвал причину атаки США на Венесуэлу

Причина атаки США на Венесуэлу заключается в том, что в стране находятся «крупнейшие в мире запасы нефти». Об этом испанскому телеканалу La Sexta заявил бывший зампредседателя Еврокомиссии Жозеп Боррель.

«В Венесуэле находятся крупнейшие в мире запасы нефти. Нефть не очень хорошая, но её много», — отметил он.

Также Боррель подчеркнул, что «Трампу наплевать на международное право» и осудил европейских лидеров, которые сказали, что «международное право должно соблюдаться», но отказались обвинять президента США в его нарушении.

«Одно дело сказать, что закон должен соблюдаться, и совсем другое — сказать, что кто-то его нарушил. Это не одно и то же. Последнее более ясно и прямолинейно», — отметил Боррель.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также написал в соцсети X, что «правовая оценка» атаки США на Венесуэлу «сложна и требует тщательного рассмотрения». А президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что США «освободили» Венесуэлу от диктатуры Мадуро, а народ страны «не может не праздновать это».

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал, что удары США по Венесуэле могут вызвать рост цен на нефть.

3 января 2026 года США нанесли серию ударов по Венесуэле и арестовали президента страны Николаса Мадуро с женой. В США Мадуро планируют судить за наркопреступления.

