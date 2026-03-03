На Западе сравнили мышление политиков с четырехлетним ребенком

Западная политико-медийная элита понимает международную безопасность на уровне четырехлетнего ребенка. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, в ситуации с ликвидацией верховного лидера Ирана Али Хаменеи неясно, почему это должно привести к миру.

«Почему устранение Хаменеи должно привести к капитуляции, миру и появлению более демократического Ирана? На Западе каждый конфликт объясняется тем, что некий плохой человек держит в плену целую нацию, и если мы сможем устранить этого плохого человека, наступит мир. Так четырехлетний ребенок понимает международную безопасность, и точно так же анализирует ситуацию наша политико-медийная элита в большинстве войн», — написал он.

28 февраля США совместно с Израилем нанесли несколько ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп аргументировал начало военных действий тем, что Иран так и не отказался от планов по разработке ядерного оружия. В ночь на 1 марта Трамп сообщил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, затем это подтвердили в Иране.

В ответ Иран атаковал Израиль и американские военные базы в странах Ближнего Востока. Также сообщалось об ударе по британской военной базе на Кипре.

Ранее Дизен раскритиковал ликвидацию лидера Ирана Хаменеи.