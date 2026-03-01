В Британии заявили о попытке Ирана ударить по военным базам страны на Кипре

Иран направил две ракеты в сторону Кипра, где дислоцируются тысячи британских военнослужащих. Об этом заявил глава Минобороны Страны Джон Хили, его слова передает газета «Известия».

«Мы почти уверены, что они не были нацелены на наши базы», — сказал он.

По словам министра, «это показывает, насколько неизбирательным» является ответный удар Ирана. Он также отметил, что 300 военнослужащих Великобритании находились вблизи целей в Бахрейне.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили об ударе по штаб-квартире ЦРУ в Дубае.