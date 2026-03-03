Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин пообещал передать Ирану опасения арабских государств

Путин обещал лидерам передать Ирану опасения из-за ударов по инфраструктуре
Алексей Никольский/РИА Новости

Почти все арабские лидеры во время телефонного разговора попросили президента России Владимира Путина передать Ирану озабоченность ударами по инфраструктуре в их странах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, можно ли сказать, что Путин выполняет посредническую роль между Ираном и руководством других стран Ближнего Востока.

2 марта Путин переговорил с президентом ОАЭ, эмиром Катара, королем Бахрейна и наследным принцем Саудовской Аравии.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что Путин сделает все возможное для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!