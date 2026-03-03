Путин пообещал передать Ирану опасения арабских государств

Почти все арабские лидеры во время телефонного разговора попросили президента России Владимира Путина передать Ирану озабоченность ударами по инфраструктуре в их странах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, можно ли сказать, что Путин выполняет посредническую роль между Ираном и руководством других стран Ближнего Востока.

2 марта Путин переговорил с президентом ОАЭ, эмиром Катара, королем Бахрейна и наследным принцем Саудовской Аравии.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что Путин сделает все возможное для снижения напряженности на Ближнем Востоке.