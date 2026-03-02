Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В ходе диалога политики обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

«С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с реальными рисками разрастания зоны конфликта, уже затронувшего территории ряда арабских стран и чреватого катастрофическими последствиями», — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что сложившуюся ситуацию следует решить политико-дипломатическими методами. При этом Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд отметил, что Россия может сыграть стабилизирующую роль.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь находящимся в стране россиянам.