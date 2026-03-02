Размер шрифта
В США рассказали о планах Трампа провести переговоры с Ираном

WP: Трамп рано или поздно проведет переговоры с Ираном
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен «рано или поздно» провести переговоры с временным руководством Ирана. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По его словам, Трамп не взял на себя обязательство немедленно начать переговоры с временным руководством Ирана, однако сказал, что «в конечном итоге он поговорит с ним».

«На данный момент операция «Эпическая ярость» продолжается в обычном режиме», — заявил чиновник.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Президент США Дональд Трамп объяснил удары отказом Ирана от уступок по поводу разработки ядерного оружия. Также Трамп призвал народ Ирана свергнуть существующий режим. В ночь на 1 марта американский лидер сообщил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Затем иранское агентство IRNA сообщило, что президент страны Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции будут временно руководить страной. Телеканал Al Alam подтвердил, что в Иране будет сформирован руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника Хаменеи.

Телеканал CNN сообщил, что однозначного преемника пока нет, но им может стать сын бывшего лидера — 56-летний Моджтаба Хаменеи.

В ответ на действия Вашингтона и Иерусалима Иран нанес удары по Израилю и военным базам США в странах Ближнего Востока.

Ранее на Западе раскритиковали ликвидацию лидера Ирана Хаменеи.

 
