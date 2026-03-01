Размер шрифта
Стало известно, кто временно возглавит Иран после гибели Хаменеи

Обязанности верховного лидера Ирана временно возложили на руководящий совет
Majid Asgaripour/Reuters

В Иране сформировали руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника погибшего в ходе атаки Израиля и США аятоллы Али Хаменеи. Об этом заявил Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, его слова приводит телеканал Al Alam.

Как стало известно, в совет войдет президент Ирана, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции Масуд Пезешкиан.

До этого агентство IRNA сообщало, что Иран после гибели Хаменеи временно возглавит президент страны Масуд Пезешкиан.

Хаменеи погиб во время атаки США и Израиля по Ирану. О его смерти в ночь на 1 марта сообщил американский президент Дональд Трамп, представив Хаменеи как «одного из самых злых людей в истории». Позже в Иране подтвердили информацию о гибели Хаменеи, в связи с чем в стране был объявлен 40-дневный траур.

Узнав о смерти верховного лидера, иранцы устроили митинги. Скорбящие вышли на улицы с портретами Хаменеи, оплакивая его и скандируя лозунги против США и Израиля.

Ранее президент Ирана заявил об объявлении войны всем мусульманам.

 
