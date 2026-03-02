Размер шрифта
В США усомнились в скором свержении режима в Иране

NYT: трудно представить, что иранский режим будет свергнут в ближайшее время
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Трудно представить, что свержение правящего режима в Иране может произойти «в ближайшее время». Об этом написал обозреватель газеты New York Times Томас Фридман.

«Что касается объединения иранского народа и свержения режима, то трудно представить, что это произойдет в ближайшее время без четкого лидера и общей программы действий. Иранские аналитики, с которыми я общаюсь, говорят, что более вероятным исходом является своего рода «Исламская Республика 2.0»», — отметил он.

По словам Фридмана, в таком случае «ведущие реформаторы режима» — например, бывший президент Ирана Хасан Рухани или экс-глава МИД Мохаммад-Джавад Зариф — будут «оказывать» давление на оставшееся руководство, чтобы оно «заключило сделку» с Трампом.

По мнению обозревателя, эта сделка может предусматривать отказ Ирана от своей ядерной программы, от так называемых «прокси-войн» и согласие с ограничениями на баллистические ракеты. В обмен Ирану могут предложить отмену экономических санкций и сохранение режима, считает Фридман.

«Такой режим, подобный «Исламской Республике 2.0», вероятно, сможет вновь совершить переход к подлинной иранской демократии. Но Трампа также могут обвинить в том, что он бросил спасательный круг умирающему режиму. <…> Другими словами, начать эту войну было относительно легко. Закончить её будет непросто», — написал обозреватель.

28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп объяснил атаку тем, что Иран так и не смог отказаться от своих ядерных амбиций. Также американский президент призвал иранцев брать власть в свои руки и выразил надежду на смену режима в Тегеране. В ночь на 1 марта Трамп сообщил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В ответ на действия США и Израиля Иран нанес удары по Израилю и американским военным базам США в странах Ближнего Востока. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что Тегеран теперь ведет полномасштабную войну. А глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что США намерены уничтожить наступательные ракеты, ракетное производство, военно-морской флот и «другую инфраструктуру безопасности» Ирана.

Ранее на Западе объяснили, почему смерть Хаменеи не положит конец иранскому режиму.

 
