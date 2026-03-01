Размер шрифта
В Совфеде назвали атаку на Иран крупной ошибкой Трампа

Пушков: вероятность быстрого завершения войны США, Израиля и Ирана очень мала
Владимир Трефилов/РИА Новости

Вероятность того, что война США и Израиля против Ирана завершится быстро, «очень мала». Поэтому американский президент Дональд Трамп, возможно, совершил «роковую» ошибку для своего президентства. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Иранцы намерены мстить за гибель Верховного лидера. Вероятность того, что война завершится быстро, очень мала. Трамп совершил крупную, возможно, роковую для своего президентства ошибку, решив начать войну против Ирана. Он вряд ли проиграет ее на Среднем Востоке, но его может ожидать другой плохой результат — отсутствие победы. И тогда главное поражение угрожает ему внутри самих Соединенных Штатов», — отметил Пушков.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп объяснил ее проведение нежеланием иранских властей отказаться от своих ядерных амбиций. Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что Вашингтон не потерпит «мощных ракет, направленных на американский народ», и США собираются уничтожить ракеты и военно-морской флот Тегерана, а также предотвратить появление у страны ядерного оружия.

В качестве ответной меры Иран обстрелял Израиль и военные базы США в странах Ближнего Востока. Затем Трамп объявил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Президент страны Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции временно возглавили страну. А Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о том, что он собирается провести «самую ожесточенную» наступательную операцию в истории иранской армии.

Ранее в Совфеде призвали наращивать ядерные силы после атаки США на Иран.

 
