Иран пообещал США и Израилю «удар такой силы, с какой они не сталкивались»

Иран нанесет по США и Израилю удар «такой силы, с которой они никогда прежде не сталкивались». Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Ари Лариджани в соцсети Х.

«Сегодня мы обрушим на них такую силу, какой они никогда прежде не испытывали», — предупредил он.

Его высказывание перекликается с предупреждением президента США Дональда Трампа, сделанным в адрес Ирана в этот же день. Глава Белого дома узнал о планах иранских военных нанести удар, «сильнее, чем когда-либо прежде». Американский лидер в соцсети Truth Social предупредил, что Ирану лучше отказаться от подобных планов, поскольку если это произойдет, то США обрушат такую силу, «какой еще никогда не было».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». В ходе этой атаки были нанесены удары по многих городам Исламской Республики, погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и его родственники.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что гибель Хаменеи является объявлением открытой войны всем мусульманам со стороны США и Израиля. Он пообещал, что страна не оставит это кровопролитие без ответа.

