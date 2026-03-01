Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В США назвали операцию против Ирана «ненужной войной»

Экс-спикер Пелоси: военные действия против Ирана — ненужная война
ARMENIAN PRIME MINISTER/Reuters

Решение президента США Дональда Трампа начать военные действия против Ирана знаменуют собой новую «ненужную» войну, которая ставит под угрозу американских военных и дестабилизирует ближневосточный регион. Об этом в соцсети X написала бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Решение президента Трампа начать военные действия против Ирана знаменует собой новую ненужную войну, которая ставит под угрозу наших военнослужащих и дестабилизирует и без того хрупкий регион. Конституция недвусмысленно гласит: решения, которые втягивают нашу страну в войну, должны быть санкционированы Конгрессом», — написала Пелоси.

28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, поводом для ее проведения стало нежелание иранских властей отказываться от своих ядерных амбиций.

В ответ на удары Иран обстрелял Израиль и военные базы США в странах Ближнего Востока. В ночь на 1 марта Трамп сообщил об устранении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, затем эту информацию подтвердили в Иране.

По информации иранского агентства IRNA, президент страны Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции будут временно руководить страной. А Служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила о проведении «самой ожесточенной» наступательной операции в истории армии Ирана.

Ранее сенатор Грэм назвал «жалкой» позицию Европы по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!