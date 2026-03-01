Глава Пентагона назвал цели атаки США на Иран

Глава Пентагона Хегсет: США не начинали конфликт с Ираном, но закончат его

США не начинали конфликт с Ираном, но Вашингтон закончит его, уничтожит ракеты и военно-морской флот Тегерана, а также предотвратит появление у Ирана ядерного оружия. Об этом в соцсети X написал глава Пентагона Пит Хегсет.

«США не начинали этот конфликт, но мы его закончим. Если вы угрожаете американцам где бы то ни было в мире — как это делал Иран — мы вас выследим и устраним. Наши военные — лучшие в мире, и они в полной мере готовы к достижению наших целей», — отметил он.

По словам Хегсета, у иранского режима «был шанс» пойти на сделку, но он отказался от нее, и теперь «пожинает последствия». Глава Пентагона отметил, что Трамп «начал бороться с болезнью».

«Мы не потерпим мощных ракет, нацеленных на американский народ. Эти ракеты будут уничтожены, как и инфраструктура для их производства в Иране. Иранский военно-морской флот будет уничтожен. И, как президент Трамп говорил всю жизнь, у Ирана не будет ядерного оружия», — подчеркнул Хегсет.

Также он заявил, что операция США «Эпическая ярость» стала «самой смертоносной, сложной и точной воздушной операцией в истории».

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп рассказал, что поводом для ее проведения стал отказ иранских властей идти на уступки США по вопросу разработки ядерного оружия.

В ответ на удары Иран обстрелял территорию Израиля и военные базы США в странах Ближнего Востока. В ночь на 1 марта Трамп сообщил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, что затем подтвердили и в Иране.

Иранское агентство IRNA сообщило, что президент страны Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции временно возглавят страну. А Служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила о проведении «самой ожесточенной» наступательной операции в истории иранской армии.

