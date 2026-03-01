Пезешкиан заявил о законном праве Ирана на месть

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна рассматривает месть как свое законное право в связи с ударом по резиденции верховного лидера. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на офис главы государства.

«Иран считает своим долгом и законным правом отомстить (виновникам) за это историческое преступление и намерен использовать все возможности для выполнения этого великого обязательства», — сказал он.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране подняли красный «флаг мести» над мечетью.