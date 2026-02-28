Глава Еврокомиссии поделилась обеспокоенностью из-за событий вокруг Ирана

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что события в Иране вызывают серьезную обеспокоенность у Европейского союза. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети X.

«Развитие событий в Иране вызывают огромную озабоченность. Мы остаемся в тесном контакте с нашими партнерами в регионе», — говорится в сообщении главы Еврокомиссии.

С комментарием по поводу событий на Ближнем Востоке выступила и глава евродипломатии Кая Каллас: по ее словам, происходящее вызывает беспокойство, поскольку представляет угрозу глобального масштаба. Иран уже потребовал от Совета безопасности ООН созвать экстренное заседание по поводу действий Израиля и США, также назвав обе эти страны «угрозой для всего мира».

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

