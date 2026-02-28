В кремлевском пуле вспомнили предсказание Жириновского о последствиях удара США по Ирану

Журналист Юнашев в шутку предположил, что США действуют по методичке Жириновского

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев опубликовал в своем Telegram-канале видео с Жириновским, на котором политик рассуждает, что произойдет, если США нанесут удар по Ирану.

В ролике политик заявляет, что если США ударят по Ирану, цена на нефть может подскочить до $300, что нанесет ущерб экономикам ЕС и Китая. В это же время в Россию хлынут миллионы беженцев.

«Позволю себе крамольную мысль: а вдруг Жириновский ничего не предсказывал, просто США действуют по его методичке?», — прокомментировал ролик журналист.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Жириновский предсказывал удары США по Ирану и последующий раздел сфер влияния с Россией.