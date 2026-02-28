Каллас заявила об угрозе глобальной безопасности от Ирана на фоне ударов США и Израиля

Последние события на Ближнем Востоке представляют собой опасность, Евросоюз тесно сотрудничает с партнерами в поисках дипломатического разрешения ситуации. Об этом глава евродипломатии Кая Каллас

«Его [Ирана] программы создания баллистических ракет и ядерного оружия, а также поддержка террористических группировок представляют серьезную угрозу глобальной безопасности. ЕС ввел жесткие санкции против Ирана и поддержал дипломатические решения, в том числе по ядерной проблеме», — написала Каллас.

Она также сообщила, что провела переговоры с главой МИД Израиля и другими министрами иностранных дел. Евросоюз тесно сотрудничает с партнерами в поисках дипломатических путей, указала глава дипломатии ЕС.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Трамп призвал народ Ирана брать власть в свои руки.