Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Иран потребовал от Совбеза ООН провести срочное заседание

МИД Ирана: Совбез ООН должен провести экстренное заседание
Mike Segar/Reuters

Иран потребовал от Совета Безопасности ООН провести срочное заседание в связи с атакой США и Израиля на страну. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи, пишет Mehr.

«Совет Безопасности ООН должен немедленно провести экстренное заседание и осудить этот акт (операцию Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. — «Газета.Ru»)», — сказал дипломат.

До этого в МИД Ирана заявили, что агрессивные действия США и Израиля ставят под угрозу мир и безопасность не только на Ближнем Востоке, но и на всей планете. Внешнеполитическое ведомство призвало страны — члены ООН осудить действия американских и израильских властей.

28 февраля глава израильского министерства обороны Исраэль Кац заявил, что армия страны нанесла превентивный удар по Ирану. Как сообщил 12-й канал израильского телевидения, целями атаки являются все представители руководства Исламской Республики.

Соединенные Штаты также принимают участие в операции, которой присвоили название «Эпическая ярость». Глава государства Дональд Трамп в социальной сети Truth Social связал удары по Ирану с «иссякшим терпением» в связи с нежеланием этой страны отказываться от ядерных амбиций.

Ранее сообщалось, что почти вся территория Ирана осталась без интернета.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!