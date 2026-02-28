Иран потребовал от Совбеза ООН провести срочное заседание

Иран потребовал от Совета Безопасности ООН провести срочное заседание в связи с атакой США и Израиля на страну. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи, пишет Mehr.

«Совет Безопасности ООН должен немедленно провести экстренное заседание и осудить этот акт (операцию Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. — «Газета.Ru»)», — сказал дипломат.

До этого в МИД Ирана заявили, что агрессивные действия США и Израиля ставят под угрозу мир и безопасность не только на Ближнем Востоке, но и на всей планете. Внешнеполитическое ведомство призвало страны — члены ООН осудить действия американских и израильских властей.

28 февраля глава израильского министерства обороны Исраэль Кац заявил, что армия страны нанесла превентивный удар по Ирану. Как сообщил 12-й канал израильского телевидения, целями атаки являются все представители руководства Исламской Республики.

Соединенные Штаты также принимают участие в операции, которой присвоили название «Эпическая ярость». Глава государства Дональд Трамп в социальной сети Truth Social связал удары по Ирану с «иссякшим терпением» в связи с нежеланием этой страны отказываться от ядерных амбиций.

Ранее сообщалось, что почти вся территория Ирана осталась без интернета.