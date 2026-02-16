Размер шрифта
В России объяснили, на что указывает выбор Женевы в качестве переговорной площадки

Журналист Прохоров: в Женеве будут обсуждаться гарантии безопасности
Тот факт, что третий раунд переговоров между Россией, США и Украиной пройдет в Женеве, указывает на то, что беседа может перейти к статусам, гарантиям и принципам будущего устройства. Такое мнение в своем материале для Tsargrad.tv высказал обозреватель Иван Прохоров.

«Женева — традиционная площадка российско-американских переговоров о гарантиях безопасности. Там встречались лидеры двух стран, там обсуждались стратегические вопросы. Выбор этой площадки тоже как бы намекает на возможную повестку встречи», — написал журналист.

Он допустил, что военная стадия переговоров отработана и теперь речь идет о более широком спектре вопросов.

Переговоры состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины. Швейцария при этом не будет принимать участия в процессе.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Ранее стало известно место проведения переговоров по Ирану.
 
