В США сочли бессмысленными переговоры по Украине из-за позиции Евросоюза

Пока Евросоюз обсуждает идею об отправке войск на Украину, переговоры о мире являются бесполезными. Такую точку зрения на своей странице в соцсети Х высказал американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.

«На данном этапе мирные переговоры бессмысленны, поскольку истинная цель ЕС — размещение войск НАТО на Украине под видом миротворческой миссии», — считает эксперт.

6 января украинский президент Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Париже декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после окончания конфликта.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат» для поддержания мира. При этом политик заметил, что речь не идет о силах, «которые обязуются участвовать в боевых действиях». Подразумеваются «силы обеспечения после подписания мирного соглашения», уточнил президент Франции.

Ранее в Германии допустили появление немецких войск на Украине.