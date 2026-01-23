Размер шрифта
Появились подробности о соглашении Трампа и Рютте по Гренландии

Global Look Press

Рамочное соглашение по Гренландии, договоренность по которому достигли президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Давосе, включает несколько основных компонентов. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что один из пунктов — это запрет на финансовые вклады России и Китая. Другими важными моментами соглашения называются создание командного центра НАТО на острове, возможность Соединенных Штатов получить доступ к местным полезным ископаемым и соглашение об исключительном режиме.

22 января Трамп заявил о достижении договоренности по Гренландии с Рютте. По словам американского лидера, в рамках встречи была сформирована основа будущего соглашения по острову и всего Арктического региона. При этом агентство Reuters сообщило, что Рютте не предлагал Трампу компромиссы, имеющие отношение к суверенитету Гренландии.

Позднее президент США заявил, что сделка по Гренландии даст Соединенным Штатам возможность делать все, что им захочется.

Ранее The Economist опубликовал обложку Трампа голым на белом медведе — одном из символов Гренландии.

