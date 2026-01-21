Размер шрифта
Стало известно, что Макрон покинул Давос, не договорившись о встрече с Трампом

Politico: Макрон покинул Давос, так и не согласовав встречу с Трампом
Президент Франции Эмманюэль Макрон покинул Давос, так и не договорившись о проведении двусторонней встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, которого он ранее приглашал в Париж. Об этом пишет газета Politico.

«Макрон покинул Давос во вторник, так и не договорившись о встрече тет-а-тет, несмотря на то, что он пригласил Трампа в Париж», — говорится в статье.

Накануне Трамп публично отказался от участия в предложенном Макроном саммите G7 с участием России и Украины после того, как опубликовал скриншот личной переписки с французским лидером.

20 января президент США пригрозил введением пошлин в размере 200% на французское вино и шампанское, которые вынудят президента Франции согласиться на вступление в «Совет мира» по Газе. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что Макрон «никому не нужен», потому что «скоро покинет офис».

Ранее Макрон прокомментировал слив Трампом их частной переписки.

