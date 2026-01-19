В Европе заговорили о появлении нового альянса взамен НАТО

Politico: в ЕС могут создать новый альянс в сфере безопасности

В условиях, когда роль НАТО поставлена под сомнение, некоторые официальные лица в Европе видят в «коалиции желающих» основу для нового альянса без участия США. Об этом пишет европейское издание Politico.

Высокопоставленные европейские чиновники считают, что Трамп больше не является надежным торговым партнером Европы, «а тем более надежным союзником в сфере безопасности», отмечает издание.

«Происходит сдвиг в политике США, и во многом он носит постоянный характер. Промедление — не решение. Необходимо предпринять упорядоченные и скоординированные шаги к новой реальности», — считает высокопоставленный чиновник одного из европейских правительств.

Politico отмечает, что Европа может попытаться защитить себя сама, без американской помощи. Поэтому может появиться новый альянс, основой для которого может стать так называемая «коалиция желающих», которая создавалась для помощи Украине.

«Формат «коалиции желающих» потенциально может стать основой для нового альянса в сфере безопасности в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность. Новое соглашение не исключает сотрудничества с Америкой, но и не предполагает его как нечто само собой разумеющееся», — отмечает издание.

СМИ также указывает, что «потенциальная вооруженная сила коалиции кажется огромной», и альянс будет включать «как ядерные, так и неядерные государства». А именно войти в него могут Украина, Франция, Германия, Польша и Великобритания, считает издание. По информации Politico, «существует широкое согласие» в том, что обсуждение новой европейской «архитектуры безопасности» должно состояться «как можно скорее».

Также в статье указали, что европейские лидеры активно обсуждают действия Трампа в групповом чате.

19 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала в X, что страны Европы и НАТО «твердо придерживаются» обязательства защищать суверенитет Гренландии и Дании и пообещала «встретить вызовы европейской солидарности со стойкостью и решимостью».

Ранее СМИ сообщили об уходе темы Украины на второй план.