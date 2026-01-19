Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Европе заговорили о появлении нового альянса взамен НАТО

Politico: в ЕС могут создать новый альянс в сфере безопасности
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В условиях, когда роль НАТО поставлена под сомнение, некоторые официальные лица в Европе видят в «коалиции желающих» основу для нового альянса без участия США. Об этом пишет европейское издание Politico.

Высокопоставленные европейские чиновники считают, что Трамп больше не является надежным торговым партнером Европы, «а тем более надежным союзником в сфере безопасности», отмечает издание.

«Происходит сдвиг в политике США, и во многом он носит постоянный характер. Промедление — не решение. Необходимо предпринять упорядоченные и скоординированные шаги к новой реальности», — считает высокопоставленный чиновник одного из европейских правительств.

Politico отмечает, что Европа может попытаться защитить себя сама, без американской помощи. Поэтому может появиться новый альянс, основой для которого может стать так называемая «коалиция желающих», которая создавалась для помощи Украине.

«Формат «коалиции желающих» потенциально может стать основой для нового альянса в сфере безопасности в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность. Новое соглашение не исключает сотрудничества с Америкой, но и не предполагает его как нечто само собой разумеющееся», — отмечает издание.

СМИ также указывает, что «потенциальная вооруженная сила коалиции кажется огромной», и альянс будет включать «как ядерные, так и неядерные государства». А именно войти в него могут Украина, Франция, Германия, Польша и Великобритания, считает издание. По информации Politico, «существует широкое согласие» в том, что обсуждение новой европейской «архитектуры безопасности» должно состояться «как можно скорее».

Также в статье указали, что европейские лидеры активно обсуждают действия Трампа в групповом чате.

19 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала в X, что страны Европы и НАТО «твердо придерживаются» обязательства защищать суверенитет Гренландии и Дании и пообещала «встретить вызовы европейской солидарности со стойкостью и решимостью».

Ранее СМИ сообщили об уходе темы Украины на второй план.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27654691_rnd_6",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+