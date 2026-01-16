СМИ сообщили о возможных переговорах Трампа с Фон дер Ляйен по Украине

Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который состоится с 19 по 23 января, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на источники.

«Фон дер Ляйен и Трамп планируют встретиться в Давосе, чтобы обсудить мирные переговоры по Украине», — рассказал газете источник в Евросоюзе.

При этом источники издания отмечают, что переговоры между Трампом и Фон дер Ляйен еще не подтверждены на 100%, и обычно такие встречи подтверждаются «в последнюю минуту».

Также El Pais указывает, что на форуме «ожидается присутствие» президента Украины Владимира Зеленского.

16 января посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала Bloomberg, что следующий раунд переговоров по Украине состоится в ближайшие два дня. По ее словам, президент Зеленский может встретиться с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Также агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Уиткофф и Кушнер планируют в январе приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что диалог между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта продолжается.

Ранее в США заявили о дипломатическом тупике Европы в вопросе урегулирования на Украине.