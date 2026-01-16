Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
 (обновлено  )
Политика

СМИ сообщили о возможных переговорах Трампа с Фон дер Ляйен по Украине

El Pais: Трамп и фон дер Ляйен планируют провести переговоры по Украине
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который состоится с 19 по 23 января, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на источники.

«Фон дер Ляйен и Трамп планируют встретиться в Давосе, чтобы обсудить мирные переговоры по Украине», — рассказал газете источник в Евросоюзе.

При этом источники издания отмечают, что переговоры между Трампом и Фон дер Ляйен еще не подтверждены на 100%, и обычно такие встречи подтверждаются «в последнюю минуту».

Также El Pais указывает, что на форуме «ожидается присутствие» президента Украины Владимира Зеленского.

16 января посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала Bloomberg, что следующий раунд переговоров по Украине состоится в ближайшие два дня. По ее словам, президент Зеленский может встретиться с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Также агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Уиткофф и Кушнер планируют в январе приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что диалог между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта продолжается.

Ранее в США заявили о дипломатическом тупике Европы в вопросе урегулирования на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636529_rnd_2",
    "video_id": "record::3756d504-04ab-42f2-850f-8bdc7230ed67"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+