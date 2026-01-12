В Белом доме рассказали о позиции Трампа по Гренландии

Президент США Дональд Трамп очень четко обозначил свою позицию по Гренландии — он хочет, чтобы Соединенные Штаты приобрели остров, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

По ее словам, накануне Трамп высказался очень четко.

Он хочет приобрести Гренландию, потому что считает, что если США этого не сделают, то она будет приобретена или даже захвачена в ходе военных действий Китаем или Россией.

Это не хорошо ни для США, ни для Европы, ни для самой Гренландии, подчеркнула Левитт.

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки получат Гренландию «так или иначе».

8 января американский государственный секретарь Марко Рубио анонсировал свою встречу с представителями Дании для обсуждения различных вопросов, включая возможную покупку Гренландии. Ожидается, что переговоры состоятся на этой неделе.

Ранее глава минобороны Бельгии призвал провести военную операцию НАТО в Гренландии.