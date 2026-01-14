Еврокомиссия потребовала от Украины закупать оружие у ЕС

Еврокомиссия потребовала от Украины закупать преимущественно у стран Евросоюза оружие, на которое тратятся деньги из выделенного кредита на €90 млрд. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе 14 января, пишет ТАСС.

По словам фон дер Ляйен, Украина должна будет отдавать приоритет производителям из Европы. Однако в отдельных случаях, когда у необходимых Киеву вооружений нет европейских аналогов, Украина может покупать вооружения и за пределами Евросоюза — например, в США или других странах.

«Использование этих денег предусматривает, что оружие должно закупаться главным образом на Украине, в ЕС или в странах Европейской зоны свободной торговли. Это очень много денег, и они должны давать нам дополнительные выгоды в виде создания рабочих мест и усиления нашей военно-промышленной базы, поэтому у нас есть сильный интерес закупать оружие в Европе», — отметила она.

Reuters также уточняет, что финансовая поддержка Украины будет разделена. €30 млрд пойдут в украинский бюджет, а две трети (то есть €60 млрд) будет использованы для поставок военной техники. В основном техника будет закупаться у стран-членов ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Фон дер Ляйен отметила, что она ожидает «скорейшего утверждения предложений Советом ЕС», что позволит «направить первые средства» уже в апреле 2026 года.

Также глава Еврокомиссии подчеркнула, что Украина будет не обязана выплачивать кредит странам ЕС, если не получит «в полном объеме» выплаты ущерба от России.

19 декабря 2025 года большинство стран Евросоюза согласились выдать Украине кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы за счет собственных бюджетов, а не замороженных российских активов. При этом ЕС оставил за собой право использовать замороженные активы. Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в предоставлении займа.

В январе 2026 года представитель Еврокомиссии Мацей Берестецкий сообщил, что первый транш Украина получит не позднее второго квартала 2026 года.

Ранее экс-глава украинского МИД назвал кредит ЕС «выстрелом в ногу».