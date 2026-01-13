Размер шрифта
В Европарламенте предложили способ спасти Гренландию от Трампа

Евродепутат Айе: ЕС может использовать госдолг США для давления по Гренландии
Евросоюз может использовать госдолг США в ЕС, который составляет более $1,5 трлн, в качестве инструмента давления в вопросе Гренландии. Об этом заявила евродепутат и лидер фракции «Обновление Европы» в Европарламенте Валери Айе в соцсети Х.

«У нас есть рычаги воздействия на американский госдолг <...> Это очень эффективное оружие, которое мы до сих пор не использовали, но, возможно, нам придется его использовать, и не нужно этого бояться», — написала Валери Айе.

Кроме того, она допустила, что европейские страны могут лишить США допуска на свой рынок с 450 млн потребителей, если Вашингтон продолжить претендовать на Гренландию.

Также депутат прокомментировала тезис, что «НАТО прекратит существование в случае нападения президента США Дональда Трампа на Гренландию». По ее словам, это послание для Вашингтона с огромным политическим подтекстом, «потому что американцы верят в НАТО».

До этого газета Politico со ссылкой на европейского дипломата сообщила о подготовке стран ЕС к прямому столкновению с США из-за Гренландии. Изданию стало известно о разработке плана сдерживания США в случае вторжения в Гренландию. В частности, изучается вопрос усиления присутствия НАТО в непосредственной близости от острова.

Кроме того, Европа не исключает экономический ответ США. По словам эксперта по американским вооруженным силам из Королевского датского оборонного колледжа Томаса Кросби, «это сложно, но возможно».

Ранее Трамп пообещал, что США получат Гренландию «так или иначе».

