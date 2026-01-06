Размер шрифта
В Совфеде отвергли возможность конфликта из-за Гренландии

Сенатор Пушков: никакого военного конфликта из-за Гренландии не будет
Илья Питалев/РИА Новости

Военного конфликта из-за Гренландии не случится, а будут лишь «громкие заявления» и «сотрясание воздуха». Об этом в своем Telegram-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор назвал «смешным» вывод издания Politico, написавшего о возможном конфликте США и Дании из-за Гренландии. Он подчеркнул, что кроме «громких заявлений» и «сотрясания воздуха» больше не будет «ничего».

«Дании придется умыться. Она была империей слишком давно. От империи остались лишь два-три дворца и Гренландия. Неоимперия в лице США неизмеримо мощнее. По словам Трампа, ей «абсолютно необходима Гренландия». Далее все зависит от его решимости. В НАТО будет острый кризис, но недолгий. Альянс не прекратит свое существование. Думаю, даже Дания из него не выйдет. А Европа пожнет плоды собственной политики. <…> Теперь может настать ее черед платить по счетам», — дал прогноз Пушков.

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Гренландия нужна США для обеспечения своей безопасности и для обороны ЕС. Замглавы администрации США Стивен Миллер также усомнился в легитимности контроля Дании над Гренландией.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила американцам, что «если одна страна НАТО нападет на другую страну НАТО», то это приведет к разрушению альянса. А премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен потребовал от США «не фантазировать» от аннексии. Также Еврокомиссия выразила поддержку Дании.

Ранее в Совфеде назвали Данию «политическим крикливым карликом».

