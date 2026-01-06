В Совфеде назвали Данию «политическим крикливым карликом»

Евросоюзу и Дании в частности следует «приготовиться» к тому, что вся территория Гренландии может быть объявлена частью Западного полушария. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Андрей Клишас.

Сенатор отметил, что ЕС и конкретно Дания должны быть готовы к том, что если мир управляется «правилами, а не правом», то эти правила могут быть придуманы «без участия Европы». И вся Гренландия может быть объявлена «частью Западного полушария», так как «вообще-то это Северная Америка, а никакая не Европа», подчеркнул член Совфеда.

«<…> Правовые основания владеть этой территорией у Дании основаны на том же самом колониальном прошлом, праве сильного, а кто сейчас считает Данию, этого политического крикливого карлика, сильным?», — задался вопросом Клишас.

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп отметил, что ЕС необходимо, чтобы Гренландия была передана США для обеспечения обороны Европы. Также Трамп подчеркнул, что Гренландия необходима США для своей обороны. А замглавы администрации США Стивен Миллер поставил под сомнение легитимность Дании в контроле над Гренландией.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что «если одна страна НАТО нападет на другую страну НАТО», то это будет означать крах альянса. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также назвал «неуважительными» заявления Трампа и призвал власти США прекратить разговоры об аннексии.

При этом издание Politico писало, что США могут попытаться взять контроль над Гренландией до 4 июля.

Ранее в Совфеде заинтересовались реакцией Европы на заявления по Гренландии.