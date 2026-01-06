В США оценили сроки возможного установления контроля над Гренландией

Politico: США могут установить контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы

Соединенные Штаты могут установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы. Об этом сообщает американская газета Politico.

По информации газеты, это может произойти в период, предшествующий ноябрьским промежуточным выборам в США, а также приближающемуся 250-летнему юбилею независимости США, отмечаемому 4 июля. Опрошенные изданием эксперты и должностные лица оценивают этот риск как «реальный и серьезный».

Они полагают, что американское руководство в данном случае, вероятно, не станет повторять венесуэльский сценарий. Специалисты отмечают, что вместо военной интервенции США могут прибегнуть к инструментам политического влияния, в частности, к попыткам подкупа представителей местной политической элиты.

Причиной новых дискуссий вокруг возможной американской экспансии в отношении Гренландии послужила публикация супруги заместителя главы аппарата Белого дома и советника президента США Стивена Миллера Кэти. Она разместила в социальной сети X изображение карты Гренландии, раскрашенной в цвета американского флага, сопроводив его лаконичной подписью «soon» («скоро»). Многие расценили этот пост как прозрачный намек на потенциальные планы США по установлению контроля над данной территорией.

Ранее в Еврокомиссии заявили о поддержке территориальной целостности Гренландии.