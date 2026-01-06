Размер шрифта
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В США заявили о последствиях атаки на Гренландию для НАТО и ЕС

Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

Действия президента США Дональда Трампа против Гренландии имеют колоссальные последствия для Европы и НАТО, так как они противопоставляют США другим членам военного альянса. Об этом пишет издание Bloomberg.

«Действия Трампа в отношении Гренландии противопоставят США другим членам трансатлантического военного альянса, который они возглавляют и в создании которого они принимали участие. Это подорвет доверие к НАТО и возложит на Европейский союз беспрецедентное бремя военных расходов», — отметил Bloomberg.

Также СМИ добавляет, что вмешательство США в дела Гренландии «имело бы далеко идущие последствия для всего баланса сил», потенциально дестабилизируя весь западный альянс.

Журналисты отметили, что сейчас Гренландия находится под защитой «коллективной обороны НАТО» и нападение на нее будет означать нападение на всех членов альянса.
Издание пишет, что «теоретически это должно обеспечить значительный сдерживающий фактор против любого военного нападения». Однако пятая статья НАТО о взаимной обороне не объясняет, что происходит, если один член альянса нападает на другого. Также неизвестно, «считает ли сильнейший член НАТО по-прежнему обязательным выполнять правила», отмечает Bloomberg.

«Применение силы представляло бы огромную угрозу для альянса и усугубило бы существующие опасения по поводу приверженности США НАТО. <…> Это поставило бы НАТО и трансатлантические отношения под реальную угрозу и стало бы настоящим подарком для России и Китая», — заявил изданию научный сотрудник Фонда Маршалла Иэн Лессер.

Bloomberg пишет, что если бы НАТО расколется изнутри, то Дания будет вынуждена обратиться к партнерам по ЕС и попросить их «сопоставить необходимость защиты Гренландии с сохранением отношений с Вашингтоном». А эксперт по внешней политике США из Датского института международных исследований Расмус Сондергор предполагает, что целью Трампа может быть «разделить Европу таким образом».

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия необходима США для своей обороны, а также что, что Евросоюзу поможет защититься передача острова США. Замглавы администрации США Стивен Миллер отметил, что США сомневаются в легитимности контроля Дании над Гренландией.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на заявления американцев сказала, что «если одна страна НАТО нападет на другую страну НАТО», то это станет крахом для альянса. А премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал «неуважительными» слова Трампа и призвал США закончить с разговорами об аннексии острова.

Также Еврокомиссия поддержала суверенитет и территориальную целостность Дании.

При этом издание Politico указывало, что США могут попытаться взять контроль над Гренландией до 4 июля.

Ранее в Совфеде назвали Данию «политическим крикливым карликом».

