Китай отреагировал на угрозы США в адрес Кубы и Колумбии

МИД КНР: китайская сторона осуждает угрозы США в адрес Кубы и Колумбии

Китайская народная республика (КНР) выступает против любых угроз применения силы в отношении стран региона. Так официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, выступившего с угрозами в адрес Колумбии и Кубы, пишет ТАСС.

«Мы твердо поддерживаем статус Латинской Америки и Карибского бассейна как зоны мира, выступаем против любых действий, нарушающих цели и принципы Устава ООН, и против использования силы или угрозы силой в международных отношениях», — заявил дипломат.

Государства, подчеркнул представитель ведомства, имеют полное право на выбор партнеров для сотрудничества без чьего-либо вмешательства.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны планируют предать суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

Ранее Фицо назвал атаку США на Венесуэлу доказательством распада миропорядка.