Рубио назвал страну, которая может стать целью США после Венесуэлы

Правительство Кубы может стать следующей целью американских властей после Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

«Правительство Кубы представляет собой огромную проблему», — сказал Рубио, отвечая на вопрос журналиста, может ли Куба стать следующей целью США.

При этом Рубио отказался раскрывать, какие шаги Вашингтон может предпринять в отношении Кубы. Он лишь отметил, что «ни для кого не секрет», что США нельзя назвать «фанатом» нынешнего кубинского правительства.

До этого президент США Дональд Трамп назвал Кубу «интересным случаем» и заявил, что американские власти намерены обсудить ситуацию в этой стране. Трамп подчеркнул, что Куба «не очень хорошо сейчас себя чувствует». По его словам, в этой стране страдают люди.

3 января президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес призвал мировое сообщество срочно отреагировать на атаку США на Венесуэлу. Политик подчеркнул, что Гавана решительно осуждает «преступное нападение» американских военных на республику.

Ранее Reuters сообщило, что Куба обсудила с США «мир без режима Мадуро».