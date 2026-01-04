Размер шрифта
В Дании напомнили США о союзничестве после атаки на Венесуэлу

Дипломат Меллер: ожидаем от США уважения территориальной целостности Дании
Shutterstock/FOTODOM

Датский дипломат Йеспер Меллер призвал США уважать территориальную целостность Дании, в том числе принадлежащего стране острова Гренландия. Об этом он написал в соцсети X.

Меллер подчеркнул, что Дания ожидает от США «полного уважения» территориальной целостности королевства. Он напомнил, что США и Дания являются союзниками и партнерами по НАТО.

«Просто дружеское напоминание о США и Королевстве Дания: мы близкие союзники и должны продолжать работать вместе в этом качестве. Безопасность США — это также безопасность Гренландии и Дании. Гренландия уже является членом НАТО. Королевство Дания и Соединенные Штаты работают вместе для обеспечения безопасности в Арктике», — отметил он.

Также дипломат добавил, что королевство «активизировало» усилия по обеспечению безопасности в Арктике и только в 2025 году выделило 13,7 млрд долларов США на помощь Арктике и Северной Атлантике, так как страна «серьезно относится к своей безопасности».

Своим постом Меллер ответил на публикацию жены замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэтти Миллер. Она выложила картинку, на которой изображена Гренландия в цветах американского флага, и подписала ее словом: «Скоро».

3 января 2026 года США атаковали Венесуэлу, арестовали президента Николаса Мадуро вместе женой и отправили их в США, чтобы там осудить лидера Венесуэлы.

Газета The Guardian написала, что следующими целями США могут стать Иран и Дания. Последняя интересует президента США Дональда Трампа из-за острова Гренландия. 22 декабря 2025 года Трамп назначил губернатора Луизианы республиканца Джеффа Лэндри своим специальным посланником по Гренландии. Лэндри сначала подтвердил намерение США получить остров, однако затем рассказал, что у Трампа нет таких планов.

Сам Трамп объяснил, что США нужна Гренландия, чтобы обеспечить собственную национальную безопасность.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выразил сожаление о намерении США по поводу Гренландии, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, атака на Гренландию будет означать нападение на всю Данию.

Ранее премьер Дании в новогоднем обращении признала свои ошибки. 

