СМИ назвали следующие возможные цели США

Guardian: следующими целями для атаки США могут стать Иран и Дания

Следующими целями для атаки США после Венесуэлы могут стать Иран и Дания. Об этом пишет газета The Guardian.

«События [в Венесуэле] вызовут немедленную тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания, против которых Трамп выразил готовность к радикальным действиям», — пишут авторы публикации.

Отмечается, что в последние дни президент США Дональд Трамп говорил о планах Соединенных Штатов по защите иранских антиправительственных протестующих, а его представители продолжали «угрожать установлением контроля над Гренландией любыми необходимыми средствами».

4 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что военная операция США в Венесуэле является доказательством разрушения мирового порядка, который установился после Второй мировой войны. Он также выразил интерес относительно реакции Евросоюза на действия Соединенных Штатов.

27 декабря председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков говорил, что стремление президента США Дональда Трампа захватить Гренландию обусловлено желанием получить прямой выход на Северный морской путь, который становится ключевым для России и Китая.

Ранее российский сенатор Пушков назвал причину удара США по Венесуэле.